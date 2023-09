O nižší DPH zlevníme potraviny, slíbily řetězce. U nápojů ale stoupne

Prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáš Prouza to SZ Byznys potvrdil: „Ve chvíli, kdy vláda sníží DPH, tak se snížení promítne do konečných cen. Stejně tak ale vláda zvyšuje DPH u nápojů, takže bude záležet, jak má kdo složený svůj nákupní koš. U jídla se cena sníží, u nápojů samozřejmě zvýší,“ řekl. „Když vláda snížila DPH na respirátory, okamžitě se to promítlo do cen. Stejné to bude u potravin,“ dodal.