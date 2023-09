Nebudu rozhodovat o cenách potravin, říká před jednáním s řetězci ministr

Podle předsedy Zemědělského svazu Martina Pýchy by bylo vhodné omezit zákonem množství jednoho zboží prodávaného ve slevových akcích. Prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáš Prouza je však proti zásahům státu do obchodu.

„Stát nemá co mluvit do toho, jaké slevy budou řetězce dávat. Ve slevách se prodá 62 procent potravin. Lidé mají běžnou cenu v hlavách a vědí, jak se slevovými letáky pracovat. Pokud všichni bojují o zákazníky, nemůžou si dovolit nižší ceny,“ řekl v nedělním pořadu Prouza.

„Otevřu to i na jednání rady ministrů EU. Uvidíme, jak věc dopadne. Byl bych rád, kdyby bylo to řešení evropské, abychom neznevýhodňovali české vinaře oproti Rakousku, Slovensku, Německu. V zemích, kde se víno vyrábí, je kromě Francie nulová spotřební daň. Danit jen dovozová vína není podle legislativy EU možné,“ řekl Výborný.

Pokud by se zavedla spotřební daň na tichá vína ve stejné výši jako na šumivá vína (23,40 korun na litr), přineslo by to podle ministr financí Zbyňka Stanjury (ODS) do státního rozpočtu až čtyři miliardy korun ročně. Na lihoviny je daň vyšší, odvádí se z množství alkoholu ve výrobku.