Solárník chce v Česku testovat novou metodu ukládání energie

Energetici upozorňují, že rozvoj obnovitelné energetiky v Česku by měl být provázen obdobně rychlým rozvojem akumulačních technologií, které pomáhají vyrovnávat výkyvy ve výrobě solárů a větrníků a snižují zátěž rozvodných sítí. Jejich výstavbu má povzbudit chystaná novela Energetického zákona, takzvaný lex OZE III, který už schválila vláda a míří do Sněmovny.

Podle Sobotky budou v energetickém mixu České republiky dominovat klasická lithium-iontová bateriová úložiště. Ve světě se vyvíjí řada dalších technologií, které zpracovávají energetické přebytky a dokáží posílat elektřinu do sítě, když obnovitelné zdroje stojí a cena elektřiny na trhu stoupá. Zatím se však alternativy klasických baterií neprosazují do praxe, vesměs kvůli vysokým nákladům – bez dotací je pořízení akumulačních systémů neekonomické.

EnergyDome je podle Sobotky dalším z řady řešení pro krátkodobou akumulaci. „Je to krásná industriální záležitost, která se hodí do průmyslových zón, například do bývalých těžebních lokalit. Měla by být v energetickém mixu České republiky, ale samozřejmě zatím budou hrát i u nás v akumulaci prim baterie,“ prohlásil. „Máme v Česku partnera, se kterým se o vybudování úložiště s technologií EnergyDome bavíme. Záleží ale na tom, jak bude vycházet ekonomika projektu,“ dodal.