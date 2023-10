„Dezinformace? Nadefinujte mi, co to je,“ říká bývalá šéfka Deloitte

Rozhovor si můžete poslechnout i v audioverzi.

Patří mezi českou manažerskou špičku a její jméno je spjaté s firmou Deloitte, jejíž českou pobočku dlouho řídila. Teď ale Diana Radl Rogerová sází na vlastní investiční byznys a stala se partnerkou společnosti Behind Inventions, která investuje do startupů a inovativních společností.

Startupy? Není jich tu tolik jako jinde

„Česká republika byla vždycky známa svými inovacemi – stále vidíme, že je tu mnoho inovativních firem. Nicméně když se podíváte na různé indexy, tak množství startupů není takové jako v jiných zemích,“ říká Rogerová v pořadu Agenda SZ Byznys s tím, že je to dáno i „chutí“ investovat v tuzemsku.

Tomu, aby se čísla zvedla, by podle ní mohlo pomoci hned několik zásadních věcí. Vedle lepšího školství například i digitalizace státu a urychlení procesů v rámci státní správy. „Jsem hrozně ráda, že stát přistoupil na to, že digitalizace je číslo jedna. To, že stále nejsme tam, kde bychom chtěli být, je jiná věc. Myslím, že je zásadní věc, aby bylo podnikání lehké, rychlé a umožnilo firmám sem přijít,“ vysvětluje s tím, že další velký problém je zaměstnanost a vzdělávání. „Hodně se mluví také o zaměstnaneckých akciových plánech. Já bych byla ale mnohem raději za rychlejší imigrační politiku a možná i to, aby tu více studovali zahraniční studenti. To dnes není úplně jednoduché,“ dodává.

2 až 3 nabídky týdně

Dobu, kdy startupová scéna hůř hledá kapitál, vidí hlavně jako příležitost pro firmy, jako je právě Behind Inventions. „Vnímáme, že někteří jiní investoři začali být opatrní. Z tohoto pohledu se nám otevírají možnosti být v projektech, kde bychom předtím nebyli. Je fér si říct, že ještě nejsme v lize investorů číslo jedna,“ dodává s tím, že se zajímají o startupy primárně zaměřené na umělou inteligenci či data.

„Každý týden nám přistanou na stole dvě až tři příležitosti a vy musíte vybírat, do čeho ano a do čeho ne. Kapitál není neomezen,“ dodává a říká, že v žádné firmě ale jako investoři nejsou sami.

Co je dezinformace? Nadefinujte to a já ji najdu

Jednou z nejviditelnějších investic její investiční skupiny - ve spojení s Pale Fire Capital - je vstup do společnosti Semantic Visions. Firmy, která se zabývá datovou analytikou a která byla dlouhou dobu spojená s odhalováním dezinformací. S tím je ale konec.

„Semantic Visions byla založená na tom, aby vyhledávala to, co si řeknete, že vyhledávat má. Pokud hledáte jakékoliv téma po celém světě, my vám ho najdeme, ale já neumím definovat, co je dezinformace. Ať mi to někdo nadefinuje, já mu pak ten tok informací sesbírám. Já ale nechci a nemůžu být ta, kdo bude říkat, co je správná a nesprávná informace,“ vysvětluje Rogerová. Semantic Visions podle ní bude fungovat jako zdroj dat, ale nebude určovat, který server je dezinformační.

„Jsem zdroj dat, obohacuji ta data, to je to, co dělám, ale určovat, který server je dezinformační, to je někdy strašně těžké. A v minulosti jsme také byli v několika případech napadeni,“ dodává Rogerová s tím, že jako investoři přišli do firmy s jinou strategií. „Ráda pomohu společnosti, ale chci, aby mi někdo řekl, co mám hledat. Klidně budu zdarma dělat jakékoliv indexy a upozorňovat, že nejvíc se teď ukazovalo tohle a tohle, že v Rusku se nejvíce mluvilo o tomto.“

