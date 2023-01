Drahota vs. ideály. České firmy chtěly vyrábět bez Číny, ale nejde to

Náchodská společnost ATAS vyrábí malé elektromotory, které vyváží do celého světa. Do nedávna kupovala díly pro své výrobky v západní Evropě, teď to z cenových důvodů nejde. Aby její finální produkt, elektromotor, zůstal cenově konkurenceschopným, začala nakupovat komponenty v Asii a dalších nízkonákladových zemích.