Firmu, kterou zná celý svět, už mají. Teď vymýšlejí, co bude za pět let

Tak trošku americký sen, tenhle se však odehrává v Česku. Na jeho začátku jsou dva kamarádi z VŠE, které baví trading. Kvůli němu si ještě při škole založí malou firmičku FTMO a z té se během pár let stane světový lídr. A podnik, který svým růstem nemá v Evropě obdoby.

Majitelé Marek Vašíček a Otakar Šuffer však zůstávají stejní. Dál chodí ráno do práce na šestou hodinu a dál jeden druhého vyzvedává. I když teď zrovna limuzínou, jejíž zapůjčení dostali jako výhru v soutěži o nejlepší technologické podnikatele země.

Jak za pár let vybudovat firmu se ziskem 1,8 miliardy korun?

Recept je asi jednoduchý – tvrdá dřina. Navíc to není pár let, příští rok to bude 10 let, co podnikáme. Řekl bych, že je to hlavně o vytrvalosti a o tom, věřit svému produktu. A samozřejmě dělat něco, co může narůst do globálních rozměrů.

Poprvé jsme se potkali před třemi lety, kdy jste poprvé zvítězili v soutěži Fast 50. Jak se od té doby vaše firma změnila?

Extrémně. Měníme se každým rokem. Více jsme se zprofesionalizovali, máme vlastní právní oddělení, vlastní velké účetní oddělení – dříve jsme tyto služby outsourcovali. Co do počtu lidí jsme vyrostli dvakrát. Investujeme velké množství peněz do technologií a měníme se velice rychle.

FTMO za tři až pět let

A práce vás jako majitelů, třeba i ta denní agenda, jak moc se změnila?

Práce se taky změnila hodně. Třeba před třemi lety jsem přišel do kontaktu s klienty, teď už prakticky vůbec. Místo klientům píšu obchodním partnerům nebo jiným společnostem, kde by mohla být třeba nějaká akvizice či spolupráce. S Markem jsme se posunuli od vyloženě produktových věcí, což je na jednu stranu škoda, k budování strategie a vymýšlení, kde by FTMO mohlo být za tři až pět let.

Kde byste mohli být?

Teď máme jeden produkt a nemáme diverzifikovanou společnost. Náš cíl je, aby se nám povedlo mít za pět let diverzifikovaný holding s několika produkty – tedy zdroji příjmů. To by bylo skvělé a na to cílíme.

Jakými produkty?

FTMO je například velký klient platebních institucí. Jsou společnosti, které například procesují platby, za které si naši klienti kupují služby u nás. Těmto společnostem my platíme desítky milionů ročně, takže jsme si říkali, že by bylo fajn menší společnost takového typu koupit. Jsme opravdu silní v online, máme zkušenosti, tak bychom tu firmu chtěli postupně rozvíjet a zároveň být jejím klientem. Toto je jedna ze společností, kterou si umíme představit, že můžeme začlenit do FTMO.

Už se něco rýsuje?

Velice lehce. Nic není podepsáno, máme diskuze s několika subjekty.

Největší příjmy máme z prodeje programu

Jak vlastně aktuálně funguje váš byznysový model? Z čeho máte největší příjmy?

Největší příjmy máme z prodeje našeho programu FTMO Challenge. Až potom z našeho tradingu. Z těchto příjmů stavíme celou naši platformu, budujeme naši skupinu a snažíme se rozvíjet náš byznys. Ten poměr je výrazně ve prospěch prodeje programu FTMO Challange.

Mluvil jste o potřebě portfolio diverzifikovat. Hrozí, že se váš aktuální model vyčerpá?

Děláme to už 10 let. Samozřejmě, stát se může cokoliv, neříkám, že za dalších 10 let bude vše úžasné, ale snažíme se dělat všechno pro to, aby FTMO mělo své klienty. Loajalita našich klientů je velmi velká a stále jsme v našem odvětví „love brand“.

Chceme do Japonska, řešíme právní aspekty

Půjdete i do jiných zemí? Například v Asii tolik aktivní nejste…

Nejsme aktivní v Asii, hlavně kvůli jazykové bariéře, ale přemýšlíme o tom. Je to jeden z plánů. Máme už i japonské zaměstnance, ale dosud jsme neudělali japonskou mutaci. Přemýšlíme o tom, řešíme právní aspekty a uvidíme, jestli v dalších letech spustíme tamní stránky.

Na začátku jste neuspěli u investorů jako společnost, kolik se vám jich teď hlásí?

Jednou týdně nám přijde ne třeba vyloženě nabídka, ale třeba se ozve zahraniční fond, jestli bychom si nechtěli zavolat a probrat případně nějakou spolupráci. Na tyto e-maily odpovídáme, dáme si často call, protože jde mnohdy o velice zajímavé lidi a pak se třeba případně sejdeme i v Praze nebo v Londýně. Vždy ale zůstalo jen u povídání. Pokud bychom už o nějaké investici uvažovali, musela by tam být vyloženě synergie pro FTMO, aby to dávalo smysl. To se zatím nepovedlo. A hlavně, nekoukáme na žádný exit.

Vůbec?

Baví nás to a vlastně ani nevíme, co bychom dělali mimo FTMO. A osobně se vidím, že tady klidně můžu ještě dalších 20 let pracovat.

Vstup na burzu? Nepotřebujeme externí kapitál

A ani vstup na burzu vás třeba neláká.

Za tři až pět let možná, ale že bychom příští rok začali pracovat na tom, že jdeme na burzu, to určitě ne. Díky výsledkům nepotřebujeme externí kapitál, tudíž chodit na burzu pro nás až tak nedává smysl.

Byli byste dnes jiná firma, kdyby vám tenkrát na začátku nalili investoři miliony?