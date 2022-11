Investor Barta: Lidé budou hledat slevy, krize nám tak jen dodá vítr do plachet

Vyhlídky na růst akciových trhů ve Spojených státech i jinde na světě zatím nejsou realistické. Tvrdí to alespoň investor Jan Barta z Pale Fire Capital.

„Myslím, že pokles bude dál pokračovat a že současné ceny indexu S&P 500 moc nekorespondují s tím, že centrální banka Fed říká, že konečná sazba bude až k pěti procentům,“ odhaduje Barta.

Podle něho je tak stále prostor k tomu, aby trhy minimálně příštích asi šest měsíců dál pokračovaly v propadu.

Jak vypadá pracovní den člověka, který má zainvestovány na burze jednotky miliard korun?

Tak typicky moje ranní rutina je, že se rád dívám na to, co se událo v investicích, které vlastním nebo u nichž spekuluju na to, že mají padat. Také sleduji, co se událo za poslední den. Mám typicky takovou ranní hodinku, kterou tomu věnuju.

Občas je to drama, ne?

Často to bývá drama. Pak v průběhu dne se víc věnuju schůzkám a třeba našemu soukromému portfoliu investic, myšleno private equity. Pak, když americké trhy v půl čtvrté otevírají, mám tendenci se jim trošku věnovat.

Jak často aktivně vstupujete na trh?

V principu většina našich investic ve veřejně obchodovatelných titulech či instrumentech jsou typicky střednědobého rázu, je to horizont šesti měsíců až dvou let.

Jan Barta (37) Velký obchod udělal, když v roce 2016 se svými společníky prodal NetBrokers Holding německé skupině Bauer Media.

Vydělal i na obchodování s internetovými doménami.

Zkoušel ale například pěstovat rychle rostoucí topoly a hodně peněz utopil v prodejně minerálů.

Společně s partnery založil Spolek pro podporu liberální demokracie ČR, který ročně přispívá desítkami milionů neziskovým organizacím, které se snaží zlepšit podmínky života i podnikání v Česku.

Nyní je partnerem investiční skupiny Pale Fire Capital, která má zainvestováno v projektech od e-commerce přes gastro.

Jeho hlavním majetkem je však portál Aukro, jenž zažívá renesanci.

Barta se aktivně věnuje investicím na finančních trzích.

Mluvíte hlavně o dvou vašich největších pozicích, což je aktuálně firma Groupon, která jako první přišla s nápadem na hromadné slevy. V Česku známe „odvozeninu“ jako Slevomat a druhá pozice je distributor ovoce a zeleniny Dole. Je to tak?

Nejsou to naše největší pozice, ale jsou mediálně známé.

Než se dostaneme k těm mediálně neznámým, jak si právě tyto stojí?

Na obou jsme v poměrně značném minusu a myslím si, že v Grouponu jsme v průměru nakupovali akcii asi za 19 dolarů (aktuálně se obchoduje na úrovni devíti dolarů za akcii, pozn. red.). Život investora není vždycky jednoduchý.

Museli jste doplňovat kapitál?

Nemuseli, protože vzhledem k dnešní velikosti Grouponu naši brokeři ani nenabízí margin (obchodování na úvěr, pozn. red.), takže to držíme čistě za hotovost.

V Grouponu jsou rádi, že jsme si vyhrnuli rukávy

S oběma společnostmi máte střednědobé plány, říkáte šest měsíců až dva roky. Vidíte tam posun k lepšímu?

Možná se dotknu každé společnosti jinak. Shodou okolností jsem se teď stal členem představenstva. První necelý rok, co tam jsme, to bylo trošku víc pozorování, radění, ale teď jsme se víc dostali do stavu, kdy intenzivně pomáháme firmu měnit a děláme hluboké výsadky do jednotlivých částí jejího byznysu.

Kolega Dušan Šenkypl je v tom ještě hlouběji. Dneska věnuje polovinu svého času tomu, že se dívá na Groupon do poměrně značných detailů.

Groupon Americký globální e-commerce trh spojující předplatitele s místními obchodníky tím, že nabízí aktivity, cestování, zboží a služby ve 13 zemích. Groupon se sídlem v Chicagu tam byl uveden na trh v listopadu 2008 a brzy poté byl spuštěn v Bostonu, New Yorku a Torontu.

Vy se samozřejmě inspirujete úspěchem českého Slevomatu, jehož model se tam snažíte přenést. Pouští vás management do firmy?

Máme téměř plnou podporu představenstva. To vše je dáno také tím, že ta firma deset let setrvale padá. Nepřišli na recept, co udělat. Takže si myslím, že vidí pozitivně, že si někdo vyhrnuje rukávy a snaží se tu firmu strukturálně předělat. Takže se současným ředitelem, který tam je rok, máme dobré vztahy.

Jak jste zmínil, jste tam v poměrně hluboké ztrátě. Jste optimista, věříte že tu firmu otočíte k lepším výsledkům?

Myslíme si, že ano. Obzvlášť teď, když se v tom výrazně víc angažujeme. Nám to přijde v lecčems přes kopírák jako situace v Aukru, což je investice v naší private equity větvi. Prostě historicky superznámá značka. Byla to jednička v e-commerce v Čechách, pak 10 let setrvalého poklesu. Je to podobná story.

Aukro jsme také totálně předělali a nastartovali ke krásnému růstu a z firmy je hezký profitabilní byznys. A Groupon je samozřejmě o nulu nebo o dvě větší, takže tím je to samozřejmě komplikovanější, protože firma dnes už po propouštění má pořád dva a půl tisíce lidí a působí v řadě zemí. Máme vývojová centra napříč světem a docela velké sebevědomí.

Věříte, že když ekonomika nyní začne brzdit, tak z toho Groupon bude profitovat?

Myslíme si to. V principu je Amerika hlavní trh a svým způsobem přehřátá ekonomika a obchodníci, což jsou hlavní partneři Grouponu, nemají potřebu využívat jejich slevový kanál. Protože mají v restauracích plno.

Tím, jak ekonomika bude přibrzďovat, si myslíme, že Groupon je pro ně vhodný partner, aby zpeněžoval jejich najednou excesivní kapacitu, kterou dosud neměli. A to je příležitost pro Groupon.

Když přichází krize, tak samozřejmě i spotřebitel má tendenci trochu víc hledat slevy. Takže si myslíme, že náš byznys model by měl díky tomu dostat vítr do plachet.

Ovoce a zeleninu budou lidé jíst vždycky

Jaký je příběh té druhé velké společnosti Dole, kterou známe v Česku hlavně z malé nálepky na banánech?

Já jsem se k tomu dostal tím, že moje manželka jí hodně banánů. (smích) Dělám si legraci. V principu je naše investiční teze taková, že to je byznys napořád. Lidé budou jíst ovoce a zeleninu stále a naopak je tam trošku sekulární trend většího podílu ovoce a zeleniny a zdravého životního stylu.

Je to velmi defenzivní, stabilní byznys, který bude existovat navždy. Můžete si ho koupit za méně než šestinásobek EV/EBITDA (poměr používaný k určení hodnoty společnosti, pozn. red.). A proč ta akcie klesala? Obzvlášť poslední měsíce měla vyšší míru zadlužení než konkurenční společnosti, takže má vliv efekt rostoucích úrokových sazeb, plus mají poměrně značnou část příjmů z Evropy, takže tomu nepomáhá silnější dolar.

Nebojíte se, že když nyní hlavně americká centrální banka zpřísňuje měnovou politiku, že akcie včetně těch dvou, které vlastníte, ještě nenalezly své dno?

Může to tak být. Myslím si, že to je spíše pravděpodobnější varianta. Je to i pozice v našem portfoliu, že máme tendenci spekulovat na pád trhu i dál. Teď jsme měli poslední dva až tři týdny trochu rallye. Akcie už byly trošku přeprodané, ale myslím si, že ten pokles bude dál pokračovat a že současné ceny S&P 500 moc nekorespondují s tím, že centrální banka Fed říká, že možná terminální sazba bude až k pěti procentům.

Myslím si, že taky odhady analytiků na ziskovost firem, která teď stále počítá s růstem do příštího roku, se spíš nepotvrdí. Myslím si, že je prostor pro to, aby trhy dál korigovaly řekněme minimálně příštích třeba šest měsíců.

Znamená to, že vaše další velké pozice na trhu, které nejsou mediálně známé, jsou sázky na pokles trhu?

Já si myslím, že trh, ve kterém jsme, je ideální podhoubí pro pair trading (spekuluje se na růst akcie a zároveň na pokles jiných, pozn. red.).

Jsme teď pozicování z velké části „long“ energetické společnosti (tj. sází na růst akcií, pozn. red.), například producenti ropy zemního plynu, a pak spekulujeme na pokles indexů. To je taková naše základní obchodní pozice: dlouhá na Shell či BP a krátká pozice na S&P 500.

Sázíte jenom na producenty ropy a zemního plynu, nebo i třeba dalších kovů, které budou potřeba při transformaci ekonomiky na elektromobilitu apod.?

Situace v energiích je specifická oproti řekněme kapexovým komoditám (kapitálově náročným komoditám, pozn. red.), které jsou náchylné na vývoj ekonomiky v Číně, protože Čína je samozřejmě „vysavač“ těchto kapexových surovin. Jelikož mám spíš tendenci si myslet, že Číně hrozí strukturální krize, tak nemám velké přesvědčení, že by železná ruda, měď apod. měly takový prostor k růstu.

Situace v energetických surovinách, jako je ropa a zemní plyn, potažmo uhlí, je jiná, protože je tam dlouhodobý výpadek investic a OPEC se chová racionálně, američtí producenti ropy se pod tlakem akcionářů chovají také racionálně a to vytváří podhoubí vyšších cen na delší dobu, které podle mě ale nejsou reflektované cenami akcií firem. To je řekněme hlavní sázka na tento typ firem.

Obchodujete s velkou finanční pákou, to znamená hodně s vypůjčenými penězi, což ten zisk výrazně zvyšuje?

Většinou ano a samozřejmě to v čase upravujeme podle situace na trhu, ale řekněme, že jsme „napákovaní“ trojnásobně (jedna třetina zainvestovaných peněz je vlastní, dvě třetiny peněz jsou vypůjčené, pozn. red.). Zní to jako hodně, ale vzhledem k tomu, že jsme typicky v long i short pozicích, tak se zajišťujeme.

Tyto své investice soustřeďujete do čehosi, co nazýváte hedge fund. Budete tu strukturu nějak formalizovat?

Budeme a je v běhu. Bude to česká struktura, na které teď pracujeme. Bude to fond kvalifikovaných investorů.

Budete do něho pouštět i další investory?

Možná výhledově ano. Teď s tím nějak zásadněji nepočítáme vzhledem k tomu, že ve spoustě našich příležitostí není takový prostor umístit tolik peněz. To byl třeba teď případ velké investice v ropných a produktových tankerech. Máme tezi, že ruskou invazí na Ukrajinu se totálně překreslí cesty, kam míří tankery. Ty cesty budou mnohem delší.

To není příležitost, kam můžete umístit velké stovky milionů dolarů, ale spíš desítky milionů dolarů.

Sazby podle mně klesnou v řádu měsíců

Investiční mánie, která tady byla ještě před covidem, je, zdá se, na ústupu. Kvůli zpřísňující se politice centrálních bank ceny aktiv klesají. V jaké fázi tohoto cyklu podle vás jsme?

Myslím si, že máme ještě nějaký kus před sebou. Obzvlášť co se týče akcií, ale na druhou stranu si myslím, že v nějaký okamžik úrokové sazby budou mít spíš tendenci dosáhnout vrcholu, a to spíš dřív než později, to znamená v horizontu měsíců než třeba roku.

A pokud si tohle myslíte, tak jsou dobrou sázkou samozřejmě dluhopisy. Pokud si myslíte, že se centrálním bankám podaří inflaci zkrotit, anebo to dokonce s utahováním měnové politiky přeženou, tak v nějaký okamžik jsou delší dluhopisy skvělý obchod.

Co podle vás musím mít dobrý nebo dokonalý investor? Vy sám investujete 15 až 20 let.

Musí mít skutečně odpracované roky. Je to jednoduché pravidlo, že když nad něčím strávíte 10 tisíc hodin, tak z toho něco bude.

Investování se věnuju s přestávkami od svých 15 let a teprve poslední dva až tři roky mám teprve pocit, že jsem tomu trošku začal rozumět a že jsem si v té oblasti vytvořil už tzv. edge (jasnější úsudek, pozn. red.).

Je to velká zvídavost a konstantní pochybování o tom, jestli vaše investiční teze je pravdivá. A když se objeví nová informace, tak musíte být schopen svoji investiční tezi měnit.

Kdo je vaším vzorem? Je to třeba George Soros, který spekuloval na libru? Které analytiky pozorujete?

Ke komu bych nejvíce vzhlížel, je Stanley Druckenmiller (americký investor, manažer hedge fondu a filantrop, pozn. red.), což byl takový Sorosův chráněnec, se kterým Soros spolupracoval. Pak se trhl do svého fondu.

Ale Soros je určitě v makroinvestování skutečně obří jméno a myslím si, že jeho schopnost a obzvlášť agresivita, kdy má člověk pocit, že pravděpodobnosti jsou na jeho straně, jsou velmi zajímavé.

Také jeho chápání bublin a procesu, jak vznikají a jak se vyfukují, je také poměrně zásadní schopnost.

Šance? Když můžete hodně získat a málo ztratit

Co vás přiměje k tomu udělat skutečně velkou sázku na nějakou společnost? Například miliardu korun.

To, co já v principu hledám, jsou situace tzv. asymetrických upsidů. Kdy je výnos disproporčně vyšší než potenciál ztráty. Když na takovou situaci narazíte, je to okamžik, kdy sázíte ve velkém.

Byl to případ Sorose s librou, který nevěděl, kdy libra z toho pásma vypadne, ale kdyby nevypadla, tak moc neprodělá, nebo téměř nic (více o spekulaci na libru zde). Když ale vypadne, tak investor vydělá násobky své investice. Když člověk takové situace najde, tak je má taky vytěžit.

V Pale Fire Capital private equity máte také část, kdy investujete přímo do firem, které nejsou veřejně obchodované. Připravujete se na recesi?

Samozřejmě některé byznysy určitě recese zasáhne. Některé jsou pořád víc exponované, ale některé zároveň z toho mohou benefitovat. Myslím si, že oproti jiným skupinám bude naše portfolio jako celek odolnější.

Trošku jsme na to mysleli, když jsme poslední roky investovali. Takže na jednu stranu máme třeba výrobce tepelných čerpadel Acond, který je velký beneficient toho, kolik stojí energie. Proti tomu budete mít na druhém spektru portfolia třeba portál JenPráce.cz, z něhož jsme mimochodem vytvořili dvojku na trhu v HR inzerci, hned po LMC. Takže jakmile firmy budou méně najímat, tak se to tohoto byznysu dotkne víc.

Vy poměrně dost vysokými částkami ročně podporujete organizace, které se snaží nějak zlepšit fungování českého státu, ale ty ambice jsou mnohem vyšší. Zmínil jste, že chcete do budoucna alokovat do neziskového sektoru až půl miliardy korun ročně. Kdy toho hodláte dosáhnout?

Tento rok jsme tímto směrem nasměrovali víc než 100 milionů korun. Je to hodně ovlivněno Ukrajinou, protože jsme ubytovali poměrně dost uprchlíků. Něco pak šlo na humanitární pomoc a něco na zbraně. Je to ale náš plán a věřím, že stejně jako se nám daří zhodnocovat dlouhodobě peníze, tak stejně tak poroste to množství peněz, které budeme schopni darovat.

Předpokládáte tedy, že budete permanentně ziskoví?