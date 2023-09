„Jedeme na rekord.“ Šéf penzijní asociace čeká dlouho nevídané zhodnocení

Staré, tzv. transformované fondy, kde si spoří většina Čechů, podle předsedy Asociace českých penzijních společností Aleše Poklopa za posledních deset let průměrně každý rok vydělaly 1,5 až 2,5 procenta. Ty ovšem ze zákona nesmí jít do minusu.

To rozhodně neznamená. Domnívám se, že u té studie Národní rozpočtové rady byly fondy srovnávány ne úplně relevantně. Měli by srovnávat fondy, které jsou akciové, takže dynamické, s těmi, které jsou takhle nadesignované i v zahraničí.

Za posledních 10 let si troufám říct, že je zhodnocení u transformovaných fondů zhruba někde 1,5 až 2,5 procenta. U doplňkového penzijního spoření mají dynamické fondy v průměru zhruba pět až šest procent. A to si myslím, není vůbec špatné, vyvážené mají zhruba někde okolo čtyř až pěti. Co se týká konzervativních, tak tam je zase nějakým způsobem ta strategie nadesignovaná, takže tam to zhodnocení je zhruba někde okolo dvou až tří procent.