První dáma vynesla při korunovaci její šaty. Ze světa přišla smršť zakázek

Šaty od Beaty Rajské začínají na 30 tisících korun. Toho, že by poptávka spadla, se návrhářka nebojí. Naopak. Poté, co její šaty vynesla na korunovaci anglického krále Karla III. první dáma České Republiky Eva Pavlová, se zájem ještě zvýšil. A nejenom z Česka.

„Měli bychom v něm propojit módu a krásu – moje snacha je totiž lékařka. Zapadá to tak do konceptu, že budeme mít dům, ve kterém se propojí móda a krása,“ vysvětluje, „na jednom místě tak budou ordinace dermatologie, korekce, krásy, ale i salony s módou,“ popisuje s tím, že prostory pro nové zařízení už našla v pražských Holešovicích. O jak velkou investici půjde, zatím nechce říkat.

Nových výzev se však nebojí. To prokázala už v době covidu, kdy poté, co opadl zájem o luxusní róby, začala navrhovat teplákové soupravy.

„Byl to jeden z nejlepších tahů. Ta řada, kterou stále máme, je úžasná a rozšiřujeme ji,“ dodává s tím, že do souprav se pustila v době, kdy věděla, že je nutné udržet sebe, firmu i všechny krejčové.

„Poté, co jsme vyprodukovali všechny roušky, jsme přišli s touto řadou. Finančně by mi na to ekonomové řekli, že to nebyl žádný zázrak, ale pro mě bylo důležité, že jsem udržela firmu v psychické pohodě.“