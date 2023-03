Založila firmu v obýváku. Teď ji prodala do Babišova svěřenského fondu

Investiční fond Hartenberg Holding koupil táborskou textilní firmu Unuodesign, jež vyrábí dětské oblečení a prodává látky. Fond získal majetkový podíl 70 procent. Firmu koupil přes společnost Enterstore. Vyplývá to z informací v obchodním rejstříku a informací ČTK. Investiční skupina Hartenberg Holding patří do svěřenských fondů bývalého premiéra a předsedy hnutí ANO Andreje Babiše. Výši akvizice firmy neuvedly.

„Důvodem prodeje není, že by nám chybělo cash flow. Unuo má šanci stát se pěknou evropskou firmou, ale na to už potřebuje jinou maminku. Někdy je potřeba to dítě poslat na vysokou. Já jako (původně) učitelka z mateřské školy jsem ho dovedla na střední, ale že bych vyučovala vysokoškoláka, na to se necítím. Už je to jiný byznys,“ řekla ČTK v lednu Plemlová.