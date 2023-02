Šéf odborů: Jednání v Nexenu bylo z nejtvrdších, která jsem zažil

Rozhovor si můžete poslechnout i v audioverzi.

Byla to první stávka v Česku po mnoha letech. A ještě během úterního jednání nebylo jisté, že se vedení podniku s protestujícími dohodne.

„Bylo to tvrdé z obou stran,“ hodnotí více než sedm hodin trvající jednání o mzdách v obří továrně na pneumatiky předseda Odborového svazu Kovo Roman Ďurčo. Nakonec podle něj pomohlo, že se do vyjednávání vložili politici včetně ministra práce a sociálních věcí a také jihokorejská diplomacie.

„Nejvíce pomohly ty poslední dny, kdy jsme dělali nátlakové akce, jak demonstrace před samotnou firmou, tak pomohlo i to, že se konečně vložili naši politici. Do té doby nám připadalo, že to politickou scénu moc nezajímá,“ říká v Agendě SZ Byznys s tím, že jednání o mzdách patřilo k nejtvrdším, která zažil.

„Tady to bylo o to komplikovanější, že vlastník podniku je v Jižní Koreji a zdejší manažeři se s ním museli domlouvat,“ řekl Roman Ďurčo.

Roman Ďurčo známý ocelářský odborový předák

pochází z Ostravy, dlouhá léta pracoval ve společnosti Vítkovice Steel

nyní řídí Odborový svaz KOVO.

Nakonec se zástupcům stávkujících a vedení firmy povedlo dojít k dohodě v podobě osmiprocentního zvýšení mezd pro všechny zaměstnance a kompenzačního balíčku ve výši 20 tisíc korun, a to od 1. března.

„Nakonec pomohlo i to, že o stávce informovala média a mediální obraz společnosti nebyl dobrý. I samotní Korejci to chtěli změnit, nehledě na to, že ty ztráty byly obrovské,“ popsal šéf odborů. Vedení vyčíslilo ztrátu na 20 milionů korun za každý den stávky.

„Myslím si, že mentalita korejských manažerů je úplně někde jinde než evropských. Oni se celé ty tři roky do těch jednání vůbec nezapojovali, nechávali to na českém managementu, až ten poslední týden se začali zapojovat velmi aktivně, a myslím, že to rozhodlo, že jsme byli blíž majiteli,“ popsal, jak vypadal poslední týden.

Dohodu na dojednání detailů kolektivní smlouvy mají nakonec obě strany do 30. června.

„Obavy, že by se to mohlo ještě zadrhnout, určitě máme, ale myslím si, že jsme jim dali jasně najevo, že pokud kolektivní smlouva nebude do 30. 6., tak se tahle akce může konat znova,“ říká Roman Ďurčo s tím, že ani v jiných podnicích není vyjednávání o mzdách jednoduché.

„Signály z průmyslu jsou velmi špatné, když si vzpomeneme, že například vyjednávání v Hyundai nebylo nikdy úplně jednoduché, a dneska to řeší zprostředkovatel, takže se také nedohodli na klasické kolektivní smlouvě, takže tam očekávám, že se bude ještě jednat,“ naznačil v rozhovoru pro SZ Byznys.