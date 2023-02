Po týdnu stávky dnes vedení Nexenu začne jednat o zvýšení mezd

Je to přesně týden od okamžiku, kdy část zaměstnanců jihokorejské společnosti Nexen Tire na Žatecku začala stávkovat za uzavření kolektivní smlouvy, která má kromě zvýšení mezd zahrnovat také příplatky za víkendové a noční směny.

Do jednání o zlepšení podmínek zaměstnanců firmy se zapojil také ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL), který jednal s vedením společnosti. V úterý se podle informací, které zveřejnil na svém twitterovém účtu sešel také s korejským velvyslancem a pokračoval v debatách za zlepšení podmínek pro tuzemské pracovníky továrny. Věří tomu, že v rámci jednání o mzdách v továrně přijde posun.

Do stávky se zapojilo z celkových asi 1100 zaměstnanců několik stovek. A výroba podle vyjádření šéfa odborů KOVO Pavla Rohela proto už několik dnů v řadě pokračuje jen velmi omezeně.

„Podle zpráv, které zevnitř mám, už se téměř nevyrábí,“ uvedl pro Seznam Zprávy Rohel s tím, že on, stejně jako další stávkující, mají vstup do firmy zapovězen.

Nexen Tire už první den stávky uvedla, že pro své zaměstnance připravuje zvýšení mezd od 1. března letošního roku. O jak velké zvýšení mezd půjde, však neuvedla a vzala si týden na rozmyšlenou. Jasněji by mělo dnes, kdy vedení společnosti poprvé usedne s odbory k jednacímu stolu.

„Myslím si, že požadavky odborů v rámci čtyřletého vyjednávání o kolektivní smlouvě nejsou velké, a myslím si, že to není úplně nereálné, že by vedení požadavky přijalo. Netroufám si odhadnout, zda ke shodě dojde už zítra. Předpokládám, že jednání alespoň nastartuje dialog tak, aby ke shodě mohlo dojít co nejdříve,“ uvedl Roman Ďurčo, předseda Odborového svazu KOVO.