Špatná zpráva z nemocnic: Všechny peníze jsou pryč a jsme tři roky pozadu

Rozvinuté země utratily během pandemických let navíc ještě jeden roční rozpočet, aby zvládly covid. Zdravotnictví se však na tu dobu téměř zastavilo a teď složitě dohání zákroky, které měly být dávno hotové. „Další dva, tři roky to ještě bude trvat. To je jako s čipy, to je jako se vším, než si to sedne.“