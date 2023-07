Víčka vadí při pití. Kvůli Bruselu je dostanou i minerálky, říká šéf Mattoni

„Zařazení nealkoholických nápojů do vyšší sazby DPH? Paradoxní!“ říká šéf Mattoni 1873 Ondřej Postránský. Vyšší daň podle něj povede ke zdražení a ve finále stát může vybrat na daních méně než dosud.

Už teď třináctý měsíc za sebou utrácejí Češi v obchodech stále méně a méně. Za původními plány společnosti Mattoni 1873 zatím mírně zaostává i počet prodaných litrů nealkoholických nápojů. Šéf lídra trhu Ondřej Postránský to však spíš než tomu, že by se na nápojích šetřilo, přičítá počasí. Upozorňuje však, že cena za nealko už se dostala na svou hranu.

„Trošku nás přibrzdilo chladné jaro. Možná se to nezdá, ale i nealkoholické nápoje jsou sezonním výrobkem. Cítíme ale, že ta zdražení jsou trošku na hraně a že už musíme být všichni opatrnější,“ říká Ondřej Postránský v rozhovoru pro SZ Byznys.

DPH? Bolavý bod

Cena nealkoholických nápojů za poslední rok vyrostla o 10 procent. Ani to však nevyrovnalo růst nákladů.

„Nepřenesli jsme na zákazníky všechno, co nás zasáhlo. Dlouho jsme se snažili ceny našich nápojů nezdražovat, absorbovat co nejvíc a hledat jiné způsoby, jak náklady snížit,“ dodává Postránský s tím, že další zvyšování cen firma aktuálně neplánuje. „Myslíme si, že trh je na nějaké hraně, ale cena je stále na takové úrovni, kterou si spotřebitel ještě může dovolit,“ dodává.

Proti tomu však hrají plány vlády. Ta chce přesunout nealkoholické nápoje do 21procentní sazby DPH, což cenu, kterou platí zákazník, zvedne. „Může to vést samozřejmě k nižší spotřebě a finálně i k nižšímu výběru daně. Myslíme si, že to opatření nebude ani pro stát výhodné,“ dodává Postránský s tím, že pro firmu je DPH bolavý bod.

„My legislativně spadáme pod potraviny. Přestože veškerým potravinám se DPH snižuje z 15 na 12 procent, nealkoholické nápoje, paradoxně, najednou potravina nejsou a jdou do 21 procent. Těm důvodům nerozumíme, ptáme se na ně, nedostáváme odpověď,“ dodává.

Proč nejsou všechny potraviny s cukrem ve vyšší sazbě?

Šéf Mattonky odmítá argumentaci cukrem a plasty. „Všechny nealko nápoje cukr neobsahují, ale všechny šly do 21 procent. Kdyby byl tím vodítkem cukr, musely by jít do vyšší sazby DPH všechny potraviny s cukrem. Argument plastů je také trochu mimo – teď, když jsme před zavedením záloh na PET lahve, které umožní recyklaci materiálu z lahve do lahve,“ dodává s tím, že nápoje jsou jednou z mála kategorií, která bude mít v roce 2025 plastové obaly vyřešené.

Zálohování ceny nezvedne

Tomu, že by ke zdražování vedlo i samotné zavedení zálohového systému, Postránský nevěří.

„Záleží na tom, jaký systém a s jakými parametry bude zaveden. Propočty se různí, samozřejmě, že to něco bude stát, ale nepůjde to z peněženek spotřebitelů. My už teď za nápojové PET lahve a plechovky platíme poplatky EKO-KOMu, nově je budeme platit do zálohového systému. Nebudou to dva poplatky,“ dodává s tím, že nesouhlasí s obchodníky, kteří tvrdí, že zálohy na zákazníky dopadnou a náklady spojené se zálohami vyčíslily na více než pět miliard na zavedení a 1,3 miliardy na provoz.

Mattoni 1873 už v loňském roce zavedla systém vratných lahví na sklo. „Letos prakticky zdvojnásobíme prodeje, je to úspěšný projekt. Ten, kdo si na to zvykne a začne skleněné lahve kupovat, tak v tom pokračuje,“ dodává Postránský s tím, že zatím jde o velmi malou část portfolia.

Neoddělitelná víčka, nařízení Unie

V cenách produktů by se podle šéfa Mattoni nemělo projevit ani nejnovější nařízení Evropské unie týkající se plastových víček. Ta nově nemají být snadno oddělitelná od lahve.