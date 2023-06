Z nuly na miliardu za 12 let. Teď si jde Footshop pro peníze na burzu

Rozhovor si můžete poslechnout i v audioverzi.

Před 12 lety Peter Hajduček ještě při studiu založil Footshop. Streetwearový řetězec oblečení a tenisek postupně přerostl hranice Česka a mladí už pro tenisky nechodili jinam. Jenže pak přišel dramatický propad a rok 2022 Footshop musel začít radikálními škrty – firma propustila desítky zaměstnanců, seškrtala portfolio a zavřela část obchodů.

Díky tomu se ale Footshop zvládl znovu postavit na nohy a vrátit k zisku. A tento týden byla firma investory oceněna na miliardu korun, za necelou polovinu podílu totiž Wood Spac One zaplatil 445 milionů korun.

Co se mi honilo hlavou? Že se chci vyspat

Footshop se stal první českou firmou, která využije takzvaný Spac – akciový produkt, který vzniká jako prázdná schránka za účelem akvizice a slouží ke zrychlenému uvedení společnosti na burzu. Další scénář je tedy následující: po odkupu podílu přijde fúze obou firem a 1. srpna vstup na burzu.

„Nevnímám to, že prodávám polovinu firmy. Je to proces vstupu na pražskou burzu a je to velká radost. Kus cesty. A co se mi honilo hlavou při podpisu transakce? Že se chci vyspat,“ říká v Agendě SZ Byznys Peter Hajduček s tím, že se celý obchod dojednával zhruba tři čtvrtě roku.

„Hledali jsme správného partnera. Měli jsme diskuzi s několika strategickými partnery – tedy podobnými prodejci, jako jsme my. Tam jsme ale cítili, že by měli tendenci prosazovat svou strategii, své představy a hledat synergie pro jejich byznys. A vedle toho jsme se dostali do kontaktu s Wood & Company, která právě připravovala Spac, a přišlo nám to jako zajímavá možnost získat zajímavou sumu peněz. Nemáme tam nového silného partnera, který by prosazoval svou agendu, ale naopak se očekává, že silnou agendu budu mít já, k tomu i podporu a prostředky, abych ji realizoval,“ vysvětluje Hajduček.

Nenechat se rozhodit výkyvy na burze

Zatímco před transakcí držel Hajduček ve Footshopu podíl 63 procent, aktuálně to je kolem 32 procent. „Je to poměrně významná změna, ale stále budu největším akcionářem,“ dodává.

Se vstupem na burzu čekají firmu i nové povinnosti. Regulací a transparentnosti se však nebojí, Footshop prý už takto funguje dlouho.

„Nejdeme na trh Start, jdeme na Standard, je to regulovaná burza, ale zároveň je tam potenciálně víc kapitálu. Věříme, že poptávka by mohla být zajímavá,“ dodává Hajduček s tím, že i on však samozřejmě vidí, že e-commerce od začátku roku nezažívá na burze to nejlepší období.

„Vnímám to tak, že obecně jsou burzy po celém světě více citlivé než ten byznys samotný. Jsem sám zvědavý, jak se v tom budu cítit. Zatím se snažím nasadit si masku, abych na to příliš nekoukal. Aby se moje sebevědomí, důvěra ve firmu a můj pocit z toho všeho neodvíjely od toho, jak to někdo v ten den nacení. Druhý den to zase může být jinak. Beru to tak, že jsme získali super sumu peněz, se kterou můžeme významně postupovat v naší vizi,“ říká Hajduček.

Obchody zavřeli, otevřou nové. Jinde

Krizové období firmu poučilo a věří, že aktuálně může být výrazně ziskovější. S novým kapitálem se chystá také na otevírání nových kamenných obchodů. V krizi jich přitom pět zavřela.

„Hodně jsme se toho naučili. Víme, proč se některým obchodům daří a jiným se nedařilo. Například jsme zavřeli obchod v Bratislavě na okraji centra. Nebyla to správná lokalita. Denně tam byl pohyb lidí v desítkách, možná stovkách. Teď budeme otevírat nový obchod v úplném centru města , kde očekáváme, že bude pohyb lidí stonásobný,“ vysvětluje Hajduček.

Další obchody společnost plánuje v zemích, kde se jí daří v online prodejích, tedy v Bulharsku, Řecku a Polsku.

Loni měl Footshop tržby více než miliardu a EBITDA (zisk před započtením úroků, daní a odpisů) zhruba 20 milionů korun. Letos počítá s mírným růstem a výrazným navýšením profitability. Kromě spolupráce se světovými giganty, jako jsou Adidas, Nike a New Balance, chce spoléhat také na vlastní značku.