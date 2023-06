Už splaskává nesmyslná bublina, píší o zlevňování bytů čtenáři

Redakce Seznam Zpráv vybrala do Fóra čtenářů nejzajímavější názory z diskuze u analýzy aktuálního poklesu cen nemovitostí.

Martin Kříž: Ten strmý pád je spíš zapříčiněn nepochopitelným a zcela absurdním růstem v posledních letech.

Petr Jahoda: Nemovitosti se klidně v některých lokalitách mohou propadnout o 50 % a více. V Praze samozřejmě ne tolik, ale pokles bude také. Už nyní klesají ceny nemovitostí, realiťáci mi tvrdí napříč realitkami 7–12 % meziročně v Praze u starších bytů. Pro představu, na zrekonstruovaný byt u Rakovníka před rokem volalo 20–30 zájemců denně, prodán za tři dny. Nyní za tři měsíce inzerce na Sreality.cz ani jeden telefonát.

Tomáš Novák: Pouze se koriguje ta poslední vlna, kdy developeři i soukromníci nastřelili ceny spekulativně ještě o nějakých 15–20 % výš, a teď se to koriguje zpátky, stále to je neuvěřitelně přestřelené. Takže to stále ani nikdo normální kupovat nemůže a nebude, ještě v kombinaci s předraženými hypotékami.

Pavel Kolín: Tolik k výmluvám developerů, že za nízké množství stavěných bytů může úředník. Jsou to jejich zisky. Pár těch největších ovládá drtivou většinu trhu a ceny nových bytů u nás jsou kvůli tomu větší než v zahraničí. U nás nemůže být řeč o trhu.

Jarda Flinta: V Praze, Liberci, Hradci Králové, Mladé Boleslavi se nic dramatického neděje. Jasně, předražené malometrážní byty, především ty nově postavené, kde si nenažraní developeři účtovali 140–150 tisíc za metr, klesají s cenami dolů, ale to není reálný ukazatel. To byla jen přefouknutá cenová bublina. Starší byty šly dolů tak maximálně o 10 %. A za slušné 2+1 v Praze s výměrou kolem 50–60 metrů čtverečních vám pořád zájemci v cenové relaci kolem 100 tisíc za metr utrhají ruce. Pozemků okolo Prahy se to vůbec netýká, spíš naopak, jakmile se nějaký pěkný objeví, je do 14 dnů pryč. Domy zlevnily o cca 10–15 %, ale hezké jsou do tří až čtyř týdnů pryč také. Kupují lidé, co mají hotovost. Ne hypoteční klienti.

Petr Jurčík: Samozřejmě že přijde propad, jen slepý či finančně zainteresovaný vám bude tvrdit opak. Nyní rozhodně nemovitost nekupovat.

Ondřej Nečas: Ona je hlavně otázka, jestli developeři nestavějí proto, že by se jim to nevyplatilo, nebo proto, že už mají postavené byty, které za stávající cenu nikdo nechce. Nikdo neřekne, kolik doopravdy stojí postavit byt a jestli náhodou jít s cenou dolů o 20 % pořád neznamená slušně vydělat.