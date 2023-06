Hypotéky jsou stále drahé, ale zájem sílí. Ceny nemovitostí v regionech klesají

Češi podle všeho začínají zapomínat, že si ještě před rokem mohli vzít hypotéku s výrazně nižší sazbou (oproti aktuálním 8,89 % to bylo 4,64 %) a pouští se do nákupu nemovitostí s citelně větším zápalem než před pár týdny. Ukazují to výsledky pravidelného měsíčního Hypomonitoru České bankovní asociace (ČBA), který zachycuje data všech tuzemských bank a stavebních spořitelen poskytujících hypoteční úvěry.