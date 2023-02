Marné čekání na levnější potraviny. Nadějí je jen mléko, krávy totiž více dojí

Co však zákazník ušetřil na těchto položkách, si připlatil jinde. Třeba na vejcích, nealko nápojích, kávě, nebo opět dražším oleji.

Nicméně vývoj na komoditních trzích, kde se obchoduje s nezpracovanými surovinami, napovídá, že by alespoň část potravin mohla zlevnit. Na burzách totiž klesají ceny pšenice a také výkupní ceny mléka z farem. Například termínové kontrakty na pšenici na komoditní burze Matif za dva měsíce zlevnily o téměř 4 procenta. Mírně se snížily i ceny mléka z farem a v bližších měsících se čeká ještě větší pokles v řádu desítek haléřů.

„Pšenice zlevňuje, ale ceny mouky klesají jen asi o půl koruny a nemyslím, že výrazněji zlevní. Navíc vstupní náklady meziročně pekařům vzrostly o 80 procent a nedaří se jim to promítnout do cen,“ pochybuje Bohumil Hlavatý ze Svazu pekařů a cukrářů o ochotě pekáren prodávat do obchodů pečivo levněji.