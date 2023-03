Natankuju, nacpu lednici, u nás už neutrácím, píší čtenáři o nákupech u sousedů

Martin Vacek: Zrovna dnes jedu do Polska na nákup. Ano, mám to 10 km. Jezdil jsem tam vždy, ale od loňska nákup jen v Polsku. Benzin je asi o 3 Kč levnější. Vezmu benzin, nacpu lednici a za týden až dva opět do PL. Brýle levnější o třetinu, společenský oblek za polovinu. To je výhoda Liberce. Dříve jsem jezdil do Německa, nyní do Polska - výhoda trojmezí.