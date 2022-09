Zmizel z regálů. Lidé kvůli pohřbu vykoupili typicky britskou hračku

Není tak asi divu, že už minulý pátek hned po úmrtí královny začal Paddington mizet ve velkém z regálů. A to i dál od Londýna. Třeba obchod specializovaný na plyšové medvídky za Birminghamem prý ještě před jubileem prodal jeden až dva kusy za dva týdny, po výročí to bylo jednou tolik a minulý týden už jich prodával až deset za den.

Dnes je vykoupený a zásoby podle majitele Bears on the Square v Ironbridge došly i výrobcům. Na Amazonu jde s cenovkou 20 liber pořád o nejprodávanějšího plyšáka. Oblíbenost ikonického maskota vysvětluje kurátorka Britské knihovny, ale také dcera autora postavy.

„Je to velmi sympatická a milá postava. A myslím, že je velmi dobře vymyšlený. Ty samotné příběhy, ačkoli Paddingtona vždy provází katastrofy, vždycky váš utěšuje to, že vše nakonec dopadne dobře, a myslím, že to je druh univerzálnosti, která lidi přitahuje. Takže to je asi to, proč jsou (medvídci) tak ve světě populární,“ popsala loni v říjnu na konci výstavy národní knihovny Velké Británie věnované tomuto medvědovi Karen Jankel, dcera spisovatele Michaela Bonda.