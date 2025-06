Jak mohou Íránci zatopit celému světu. Mají na dosah dva škrtící body

Rizikem je také možná eskalace mimo přímý prostor konfliktu mezi Izraelem a Íránem. Pokud by Írán do odvety zapojil své regionální spojence, například jemenské Hútíe, mohl by být ohrožen i provoz v Rudém moři a v Adenském zálivu – to je druhé kritické místo íránského vlivu.