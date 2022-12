Evropa má strop na cenu plynu. Česká vláda je štědřejší než Brusel

Polsko, Belgie, Španělsko nebo Itálie tlačily na co nejnižší cenu. Původní návrh Evropské komise prosazoval cenový strop ve výšce 275 eur za MWh (6660 Kč). Podle „jižních států“ a jejich spojenců byl však tento strop příliš vysoko a ve svém výsledku by tak nefungoval. Ideální strop podle nich měl být pod 200 eur/MWh.

S tím však nesouhlasily největší plynárenské trhy v čele s Německem, Rakouskem a Nizozemskem. Představitelé těchto států upozorňovali na nebezpečí, které může cenový strop přinést, obávali se, že strop trhu ještě více ochromí a odkloní už teď nedostatkové dodávky plynu do jiných částí světa, ve kterých cenové stropy neplatí.

„Já bych byl velmi rád, kdybychom našli řešení, na kterém se shodnou všechny členské státy. Obávám se ale, že to nebude úplně možné, a že mým úkolem bude dosáhnout rozhodnutí, které schválí kvalifikovaná většina členských států,“ řekl novinářům před jednáním český ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela (za STAN). České předsednictví se podle něho pokoušelo vyjít při úpravách návrhu vstříc všem zemím a dosáhnout jednomyslnosti.

Německý ministr hospodářství Robert Habeck před jednáním nevyloučil, že jeho země dnes může být ostatními státy přehlasována. „Samozřejmě to nebude výsledek, který bychom chtěli,“ dodal s tím, že bude hledat variantu přijatelnou pro jeho zemi.

Takové opatření by pak bylo podle německého ministerstva pro hospodářství kontraproduktivní, protože by nebylo možné zajistit dostatek dodávek plynu a ve výsledku by se tak cena i nejistota zvýšila.