Vyberte nás! Uchazeči o dukovanský tendr se předhánějí v tom, kdo je lepší

O zakázku, která by mohla být největší investicí v historii České republiky, mají dlouhodobě zájem tři společnosti: francouzská EDF, americký Westinghouse a jihokorejská Korea Hydro & Nuclear Power (KHNP). Všechny tři už vloni podaly předběžný návrh projektu. Finální nabídky na tendr mohou společnosti nově podávat až do konce měsíce, původní termín byl druhého října. Chvíli byla ve hře také ruská společnost Rosatom, tu ovšem vláda vyřadila z tendru na jaře roku 2021. Smlouva s vítězem tendru má být podepsána koncem roku 2024 a nový reaktor v Dukovanech má být dokončen v roce 2036.

Všichni tři zástupci se shodli, že by se elektrárna měla dostavět plně, tedy že by se nestavěly pouze reaktory v Dukovanech, ale také v Temelíně. O této možnosti se začalo mluvit na začátku září, kdy Seznam Zprávy získaly přístup k dokumentu Ministerstva průmyslu a obchodu.

Podle materiálu ministerstva by se totiž měly postavit nejdříve dva bloky v Dukovanech a posléze dva v Temelíně. Dodavatelem všech reaktorů by se mohla stát firma, která letos na podzim vyhraje dukovanskou soutěž. Stát by pro tento obří kontrakt využil opce ve smlouvě. Uvažované čtyři bloky by měly stát zhruba 1,75 bilionu korun a šlo by tak o historicky největší investici České republiky.