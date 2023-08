Optimistický scénář se nenaplní. Ekonomika zpomalí, připustil Stanjura

Předpovědi mezinárodních organizací OECD a MMF už dříve zařadily Německo, Švédsko a Estonsko do kategorie států s klesající ekonomikou. A nyní přibyl další. Česko se totiž zařadí do skupiny čtyř evropských států, jejichž HDP se letos sníží. Očekává to ve své letní predikci Ministerstvo financí, podle kterého se ekonomický výkon proti loňsku sníží o 0,2 procenta.