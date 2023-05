Ekonomika je venku z recese, ČNB by zítra mohla překvapit

„Středeční jednání ČNB tak nakonec může přinést překvapení v podobě nepatrného zvýšení sazeb, které by mělo zejména signalizační charakter a působilo by preventivně proti možnému oslabení koruny a také by ovlivnilo očekávání trhu ohledně nacenění budoucího snižování sazeb,“ dodává ekonom.

Hlavní ekonom společnosti Cyrrus Vít Hradil připouští, že úterní údaje HDP mohou být pro bankovní radu podnětem, aby se nad dalším zvýšením sazeb ve středu zamyslela. „Její rozhodnutí to ale patrně neovlivní. Vidím to pouze jako další střípek do mozaiky a klíčové bude zasedání po červnovém zveřejnění mezd. Pokud by mzdy silně rostly, mohl by to být pro ČNB jeden z důležitých argumentů pro zvýšení,“ říká ekonom.