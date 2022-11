Fiala: EK nedovolí Německu napumpovat do svého průmyslu pět bilionů korun

Evropská komise nepřipustí to, aby některá země v rozporu s unijními pravidly zvýhodněným způsobem podporovala své podniky, řekl dnes senátorům Petr Fiala, když je informoval o závěrech říjnové Evropské rady. Reagoval tak na plán německé vlády uvolnit až 200 miliard eur (téměř pět bilionů Kč) na stabilizaci cen energií

„Země Evropské unie nepovažují za přijatelné, aby Německo šlo cestou nějaké jednostranné podpory. Evropská komise ústy předsedkyně Ursuly von der Leyenové jasně řekla, že v případě Německa a jakékoli jiné země bude EK dbát na dodržování pravidel a nepřipustí to, aby některá země mohla zvýhodněným způsobem podporovat svůj průmysl nebo svoje podniky,“ uvedl dnes ministerský předseda.

Fiala tak reagoval na obavy senátora Jiřího Čunka (KDU-ČSL), podle něhož by německý plán dát prostřednictvím fondu ke stabilizaci cen energií na pomoc domácnostem a firmám mohl znamenat krach českých firem, které by nebyly konkurenceschopné. Fiala uvedl, že Česko se rozhodlo poskytnout na pomoc s růstem cen energií zhruba 200 miliard korun, což je maximum, co si stát může dovolit.