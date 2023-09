„Klikař“ z pražské burzy hlásí rekordní pololetí. Vydělal přes 20 milionů

Pro českého výrobce dveřních klik M&T 1997 bylo první pololetí roku 2023 rekordním. Firma bývalého profesionálního fotbalisty Ivo Ulicha ohlásila rekordní čistý zisk 20,5 milionu korun, to představuje meziroční růst o 21,4 procenta. Rekordní byl i provozní zisk EBITDA, tedy zisk před započtením úroků, daní a odpisů, který meziročně vzrostl o 15,8 procenta na 27,9 milionu korun.

Do vyšší ziskovosti se projevila stabilizace cen energií a materiálů. Pozitivní efekt měly také mírně nižší mzdové náklady. Společnost očekává, že tyto efekty vydrží do konce roku a podpoří tak rekordní výsledky.

Pro celý letošní rok společnost plánuje čistý zisk ve výši 31,3 milionu korun. Cíl tržeb si M&T 1997 stanovila na 188,8 milionu korun a provozní zisk EBITDA na úroveň 44 milionů korun. Při splnění plánu by šlo o historicky rekordní období. Již první pololetí tohoto roku je pro firmu historicky nejlepším pololetím vůbec.

Hrubý dividendový výnos by tak pro následujících 12 měsíců dosáhl dvojnásobku, tedy 7,58 procenta.

Již dříve společnost oznámila potřebu snížit výši základního kapitálu, který se při loňské transformaci na akciovou společnost nastavil příliš vysoký, a technicky tak doposud omezoval jakékoliv výplaty podílu na zisku. Blížící se valná hromada, kterou brzy firma ohlásí, tento základní kapitál sníží o 30 procent, a to z dosavadních 128 milionů korun na 89,6 milionu korun.

V letošním roce staví M&T 1997 v Dobrušce ve svém výrobním závodu novou fotovoltaickou elektrárnu včetně bateriového úložiště. Celý systém by měl být v provozu do konce října letošního roku a ušetřit by měl firmě až čtvrtinu roční spotřeby elektrické energie.