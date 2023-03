Banky v USA jsou odolné. Fed proto mohl opět zvednout sazby

Aktualizované projekce ukazují, že 10 z 18 členů měnového výboru očekává další zvýšení úroků o čtvrt procentního bodu do konce roku. To je stejný údaj jako v prosincové projekci. Ze zápisu jednání rady centrálních bankéřů však vyplývá, že na pořadu jednání byl také návrh na dočasné pozastavení zvyšování sazeb z důvodu otřesu důvěry bankovního sektoru.

Zvýšením sazeb by Fed mohl podle některých názorů nervozitu dále rozvířit. Na druhou stranu, pokud by sazby nezvedl, mohly by to trhy vnímat tak, že se v bankovním sektoru děje něco vážnějšího a centrální banka se bojí o jeho stabilitu.