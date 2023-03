Stačily tři dny a byla pryč. Položit banku je dnes snazší, říká exbankéř

Položit banku je podle exbankéře Lubora Žalmana dnes mnohem snazší než dřív. „Vklady si vytáhnete pár ťuknutím na telefon a jsou v jiné bance, nemusí stát fronty na pobočky, jak to kdysi bývalo,“ říká Žalman, dnes partner v investiční společnosti Encor Wealth Management.

Přitom run na banku, neboli masivní výběr vkladů klientů, nemusí vzniknout ani na základě reálných problémů bankovního domu. V Česku jsme to nedávno zažili s pádem ruské Sberbank. „Run není na základě faktů, jen na základě emocí. Vy ty peníze máte, ale nestihnete je vydávat tak rychle. Nepřežijete to, když si je všichni chtějí vybrat najednou,“ vysvětluje bývalý bankéř Lubor Žalman.

Vídeňské ředitelství skupiny Raiffeisenbank tehdy vydalo zprávu, že skupina je exponována vůči Lehman Brothers. Jak moc, ale neuvedla. „Na to páteční odpoledne nikdy nezapomenu. Koukal jsem z okna v 16. patře a říkal si, jestli bude v sobotu ráno run na banku,“ vzpomíná Žalman.

„Začali jsme žhavit telefony na pobočky, kolik máme hotovosti, museli jsme sehnat přepravu peněz na pobočky a být připraveni vzít si oblek a kravatu a vysvětlovat lidem, že peněz je dost, jen že to bude trvat. Žádný run na banku se nakonec nekonal, nikdo tu zprávu nezaznamenal, ale ‚nervíky‘ byly,“ vypráví tehdejší šéf banky Žalman.

Tuzemské bankovní domy jsou podle něj mimo nebezpečí. „České banky jsou úplně ‚safe‘. Co se stalo v Americe, je vůbec nemůže ovlivnit. Ani Credit Suisse nebude mít vliv na český bankovní systém,“ říká.

Celková bilance bank v Česku dosahuje kolem deseti bilionů korun, přičemž u ČNB mají uloženo 2,6 bilionu korun. „Od pádu Lehman Brothers regulátoři donutili banky, aby zdvojnásobily kapitál. To je polštář, který má tlumit případné ztráty. Ale příčiny krizí se málokdy opakují. Stejně jako ve válce, generálové se vždycky připravují na válku, co už byla,“ myslí si Žalman.

Problémy amerických bank a Credit Suisse jsou podle exbankéře ojedinělé. Že by se přetavily ve významný problém evropského bankovního trhu, podle něj nehrozí.

„Na to, aby se to přelilo do Evropy, jsou ty americké banky malé. Jedna byla specializovaná na startupy, dvě na krypto. Jejich dceřiné společnosti dál fungují. Anglickou odkoupila největší tamní banka HSBC,“ domnívá se Žalman.