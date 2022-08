Proč je elektřina tak drahá? Burza v Lipsku za to nemůže, tvrdí ČEZ

Proč je elektřina tak drahá? Burza v Lipsku za to nemůže, tvrdí ČEZ

Cena elektřiny v Česku se nezmění, pokud by například ČEZ na lipské burze neobchodoval. Ilustrační foto.

Opustit často kritizovanou burzu v Lipsku by nedávalo smysl. Cenu elektřiny by to nezměnilo. Například na pražské burze nebo burze v Budapešti jsou ceny dokonce vyšší, upozornil polostátní energetický gigant ČEZ.