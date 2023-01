Naděje pro starý kontinent? Kuvajt pětinásobně zvýší export nafty do Evropy

Největší investice směřovaly do komplexu Al-Zour, která se řadí mezi jednu z největších rafinérií na světě. Zatím je spuštěna pouze jedna ze tří výrobních linek rafinérie Al-Zour, druhá by měla být uvedena do provozu v polovině února a třetí v dubnu. Poté, co bude rafinérie Al-Zour fungovat na plnou kapacitu, dosáhne Kuvajt kapacity na výrobu 1,5 milionu barelů denně.