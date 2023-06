Přechodné palivo? Kdepak, plyn tu s námi bude dlouho, tvrdí fosilní giganti

Evropské státy se po invazi rozhodly, že je zapotřebí snížit svou závislost na dovozu z Ruska. Alternativní zdroje fosilních paliv hledala i Čína, která například uzavřela s Katarem smlouvu o dovozu plynu na 27 let. Stejně tak německý dovozce uzavřel smlouvu o koupi LNG s americkým vývozcem do roku 2046 a to i přes to, že země je hlavním zeleným tahounem Evropy a cílí na uhlíkovou neutralitu v roce 2045.