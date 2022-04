Česko kraluje investicím do bitcoinu. Ve výnosech na hlavu je první na světě

Největší procento kryptoinvestorů má Ukrajina, a to 12,7 procenta. Výnos je tam ale jen 72 dolarů na investora. Největší výnosy si připisují obchodníci ve Švýcarsku, a to 1268 dolarů. Druhá je Česká republika s částkou 1259 dolarů na investora. Do kryptoaktiv v obou zemích ale investuje velmi malé procento obyvatel. Ve Švýcarsku je to 1,8 procenta a v Česku 2,2 procenta obyvatel, obě tyto země jsou na dolním konci žebříčku.