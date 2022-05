Kde bude Čech s korunou králem. Návod na letní dovolenou

Měsíce, kdy Češi tráví letní dovolenou, se blíží rychlým tempem a snad každého pochopitelně zajímá, jak draho nebo naopak levně bude v cílové destinaci. Redakce SZ Byznys tak připravila přehlednou tabulku s oblíbenými zahraničními destinacemi, kde je vidět kupní síla koruny v daném městě. Tedy zda si za určitou sumu v korunách, kterou si proměníte na místní měnu, v místě dovolené nakoupíte více, nebo méně než v Česku.

Kdo jede do blízkého zahraničí, většinou počítá náklady v eurech nebo například kunách. Kdo jede dál, počítá zase v amerických nebo australských dolarech. Není určitě překvapením, že v některých lokalitách si Češi mohou dopřát více, než by si užili za stejnou částku v České republice, jinde zase budou muset sáhnout hlouběji do kapsy.

Z tabulky níže lze jednoduše vyčíst, že například v oblíbeném Chorvatsku je o něco levněji než v České republice. Konkrétně v Dubrovníku nám stačí necelých 900 Kč na to, co bychom si v Česku koupili za tisícovku. Naopak o něco dražší pro nás bude například výlet do Paříže. Potřebujeme necelých 1600 Kč, abychom si zde koupili stejné věci, jako v Česku za tisícovku.

Redakce SZ Byznys zmapovala pomocí dat webové stránky Numbeo kupní sílu koruny pro 62 oblíbených měst, kam Češi jezdí na dovolenou, a pro která jsou data zároveň k dispozici. Z tohoto srovnání vyplynulo, že v přibližně polovině destinací má česká měna větší sílu a lze si zde tak koupit „více“ než v tuzemsku.

„Pokud se Češi vydají letos na dovolenou za hranice, pak je pro ně Evropa dobrou volbou. Koruna v meziročním vyjádření posílila vůči euru o téměř čtyři procenta. U rodinné dovolené za 50 tisíc korun vychází úspora oproti loňsku na přibližně 2000 korun,“ říká pro SZ Byznys analytik Tomáš Volf ze společnosti Citfin.

Velmi dobře na tom podle něj budou lidé trávící dovolenou například v Polsku, koruna jim přichystala oproti loňsku sedmiprocentní úsporu. V Evropské unii bude pro Čechy letos nejlevněji v Maďarsku. Nákup forintu vyjde o více než 12 procent levněji než minulý rok.

„Ze vzdálenějších destinací se nejvíce Čechům vyplatí koupit cílovou měnu při cestách do Egypta, tamní lira je o 8,5 procenta levnější. Naopak Izrael nebo Maledivy nejsou z pohledu kurzu koruny tou nejlepší volbou. Šekel se prodražil o sedm procent a rupie o 13 procent,“ tvrdí Volf, a dodává: „Vůbec nejvíce koruna posílila vůči turecké liře a srílanské rupii, a to o 40 procent, respektive o 38 procent. Obě země však aktuálně představují vážné bezpečnostní riziko.“

„Kde je levně a kde draho je vždy velmi relativní. I když se rozhodnete jet do levné země, v turistických letoviscích jsou ceny obvykle výrazně nad národním průměrem. Takže je třeba brát taková srovnání s velkou rezervou,“ komentuje pro SZ Byznys Petr Dufek, hlavní ekonom banky Creditas.

„Když se na to podíváme z pohledu cenové hladiny – makroekonomicky – tak samozřejmě levněji vypadají především země Latinské Ameriky, Jižní Afrika, Indonésie, ale také blízké Maďarsko a zejména pak Turecko,“ dodává Dufek.

Do cen se promítá kurz

Když byl přibližně před dvěma týdny jmenován nový guvernér České národní banky (ČNB) Aleš Michl, koruna výrazně oslabila a tuzemští cestovatelé tak mohli být chvíli poněkud zklamaní. Slábnoucí měna totiž dovolenou v zahraničí prodražuje. Naopak pokud domácí měna posiluje, je pro nás utrácení peněz levnější. Ti, co se chystají v létě „ven,“ si ale mohli později oddychnout. ČNB totiž proti slabé měně intervenovala a koruna z hladiny kolem 25,46 za euro posílila na aktuálních přibližně 24,65 Kč/EUR.

„Existuje vysoká pravděpodobnost, že úrokové sazby na červnovém zasedání budou opět zvýšeny, což by mělo opět podporovat kurz české koruny, hlavně vůči euru, který by tak měl zůstat kolem současných úrovní 24,60 až 24,50 Kč/EUR,“ uvedl pro SZ Byznys Ondřej Hartman z tradingového portálu FXstreet.cz.

„Díky veletočům z posledních týdnů, kdy koruna překotně oslabila ke 25,50 Kč/EUR, aby následně znovu posílila ke 24,60 Kč/EUR a díky tomu, že nový guvernér Michl nebude znamenat okamžitou změnu měnové politiky, se domácí měna nejspíš udrží bez větší volatility. V následujících třech měsících lze čekat, že se koruna bude převážně obchodovat v blízkosti 24,60 Kč/EUR,“ tvrdí analytik Volf.

„Věřím, že si koruna udrží silné hodnoty, koruny se vyplatí stále držet. Zaprvé je měna podporována Českou národní bankou (intervencemi) a za druhé je stále velmi atraktivní pro investory z důvodu vysoké úrokové sazby, což investorům přináší bezpracný zisk, který se v dnešní době padajících akcií hodí do většiny portfolia obchodníků na finančních trzích,“ říká investor Hartman.

Výměna eur

Měli by si Češi již nyní před letní dovolenou vyměnit eura? Podle Hartmana bude koruna několik příštích měsíců stabilní. „ČNB korunu nenechá oslabit a na nějaké zásadní posílení už nemá koruna takovou sílu, takže se bude pohybovat kolem současných úrovní,“ tvrdí. Tuzemští obyvatelé se tak podle něj nemusí obávat, že by nestihli to správné načasování nákupu eura.

„Jak ukázala nedávná zkušenost, koruna se dokáže pohybovat velmi nepředvídatelně, až ji musí ČNB bránit. Nelze tak přesně říci, kdy je nejvýhodnější nakoupit eura, protože nyní je situace na trhu především ve vleku zahraničních událostí,“ říká zase ekonom Dufek.