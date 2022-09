Po smrti Alžběty II. lidé vykupují mince s motivem královny. A cena stoupá

O tom, že si lidé zlato spíše drží, svědčí i fakt, že dotazy na jeho výkup mají meziroční nárůst výrazně nižší, jde totiž pouze o 5 procent. Data cenového srovnávače Zboží.cz uvádí, že se lidé zajímají o produkty v cenové hladině od 3 945 do 45 300 Kč.

„U zlata vidíme zajímavý meziroční nárůst, a to o 17 procent. Uživatelské dotazy nejčastěji směřují na zlaté mince,“ říká Tereza Fukátková, datová analytička ve společnosti Seznam.cz, a dodává, že konkrétně v této kategorii vidí za poslední týdny nárůst až o 60 procent.

Investice do drahých kovů se týkají primárně zlata. Ostatní kovy si lidé v Seznam.cz Vyhledávání hledají spíše okrajově.

„Lidé se ptají na speciální edice k 95. výročí narození královny nebo k výročí 70 let její vlády. Tyto mince jsou ale vyprodané a je možné je pořídit pouze na sekundárním trhu,“ říká Martin Štich, ředitel společnosti Zlaťáky.cz.

Mince k oslavám 95. narozenin královny Alžběty II. stály 70 900 Kč a na e-shopu byly k dispozici v roce 2021. Mince k výročí 70 let vlády stály 78 990 Kč a prodávaly se letos. Cena těchto speciálních mincí vzrostla po smrti královny o desítky procent, v některých případech může jít o stovky procent.

Zhodnocení by mělo podle odhadů prodejce v budoucnu ještě stoupat, předpokládaná doba je ještě dalších 3–5 let.

Jak moc cena poroste, záleží podle Martina Šticha na řadě faktorů: „Když se najde někdo, kdo je obdivovatelem královny a královské rodiny, cena může vystoupat do závratných výšin. Vše určuje motiv, poptávka, aktuální situace, a hlavně osobnost zájemce. Někteří lidé jsou ochotní zaplatit téměř jakoukoli cenu za to, aby získali konkrétní produkt hned nebo v co nejkratším horizontu.“