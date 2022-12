Boj proti inflaci po americku: dokud není vyhráno, utahujeme šrouby

Americká centrální banka (Fed) na závěr dvoudenní schůzky svého měnového výboru oznámila rozhodnutí o úrokových sazbách. Podle očekávání zvýšila základní úrok o půl procentního bodu do pásma 4,25 až 4,50 procenta. Cokoli jiného mohlo pro trhy představovat velký šok.

„Fed si může dovolit jít se sazbou nahoru pomaleji, protože dobré zprávy hlásí i tamní trh práce, a to jak v oblasti nových, tak pokračujících dávek v nezaměstnanosti. Jejich počet je prakticky totožný jako začátkem roku 2020. Příliš rychlý růst sazeb by mohl přiškrtit výkon ekonomiky, což by znamenalo problémy právě na trhu práce, ale tohoto scénáře se zatím Fed bát nemusí,“ vysvětluje analytik společnosti Citfin Tomáš Volf.