Hrozí nám stagflace, říká kandidát na šéfa ČNB Dlouhý

ČNB opravdu musela v loňském roce reagovat na poptávkové tlaky a zvýšit základní sazby. V té době byla inflace důsledkem jak poptávkových, tak nabídkových faktorů. Jinou otázkou je, zda byl nutný tak skokový nárůst. Inflační očekávání se totiž příliš nezměnila, i když na to měla vliv i válka na Ukrajině. Pokud budou pro další inflaci určující především nákladové faktory, především ty dovezené, pak další zvyšování sazeb nemusí být v blízké budoucnosti efektivní. ČNB by proto měla trochu zlepšit i mediální obraz a vysvětlit, že v nastalé situaci má měnová politika jen omezený dopad.

To určitě ne, stále je třeba monitorovat jak poptávkové tlaky, tak inflační očekávání. Pro další týdny a měsíce se ale obávám následujícího scénáře: poptávkové inflační impulzy se rychle vyčerpávají, protože lidé v nejistotě utrácejí méně a nárůst cen energií a dalšího zboží omezuje kupní sílu. Inflace pak bude především nákladová a do značné míry dovezená. Prudký růst cen plynu a elektřiny nebo výrazné zdražení vzácných kovů, dalších materiálů i meziproduktů, jako jsou třeba čipy, jsou nejlepším příkladem. Tato nákladová inflace bude pokračovat, rozšiřuje se i na stavební hmoty, hnojiva a zemědělské a potravinářské výrobky.

Jsem opatrný i k využití kurzu. Masivní intervence směřující k posílení koruny skutečně sníží dopad importované inflace. Dnešní inflace je však tak vysoká, že by koruna musela posílit významně, což by mělo negativní dopad na vývoz a restart růstu. Navíc máme sice vysoké devizové rezervy, ale také je před námi velmi nejistá doba a neměli bychom s nimi plýtvat.

Myslím, že řešení bude krátkodobě spíše na vládě. Především se nesmí opakovat situace z loňského roku, kdy šly měnová politika ČNB a fiskální politika vlády vysloveně proti sobě. V tomto této vládě důvěřuji. Dále by vláda měla hledat cesty, jak tam, kde to půjde, zmírnit okamžitý dopad nákladových šoků. Hledat také cesty, jak aspoň částečně podpořit a urychlit investice. Každé procento hospodářského růstu navíc nemusí sice inflaci okamžitě snížit, ale posune nás ven ze stagflační pasti.

Zkrocení vysoké inflace a konec stagflace na počátku 80. let v USA jsou spojovány se jménem předsedy amerického Fedu Paula Volckera, který vysokými úrokovými sazbami zlomil inflační očekávání. Nebyl na to ale sám. Pomohla mu politika tehdy nové Reaganovy vlády, která podpořila investice a nastartovala hospodářský růst. Zkusme si proto připustit, že vyšší inflace tu s námi bude. Pokud je k překonání dovezené stagflace důležitý ekonomický růst, což se ukázalo i v 80. letech v USA a západní Evropě, pak proč nezměnit inflační cíl ze dvou na tři procenta? Na omezenou dobu několika let by to jistě bylo možné a ekonomice to alespoň zčásti pomůže.