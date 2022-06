ČNB dnes znovu zvýší sazby, mohou jít až nad sedm procent

Česká národní banka ve středu opět zvýší úrokové sazby. Na tom se shodne většina odborníků a avizovali to i členové rady. Otázkou ale je o kolik. Ve hře je totiž dokonce zcela reálný scénář, že bankovní rada posune sazby výše až o rekordní hodnotu 1,25 procentního bodu. Tím by se základní sazba dostala na sedm procent. Takový krok opět zásadně zdraží hypotéky a další půjčky jak pro občany, tak pro firmy.

Na svém posledním měnovém zasedání počátkem května bankovní rada ČNB zvýšila základní úrokovou sazbu o 0,75 procentního bodu na 5,75 procenta, tedy na nejvyšší úroveň za víc než 20 let. Šlo přitom o šesté nadstandardní zvýšení sazby o více než 0,25 procentního bodu za sebou. Mluví se také o tom, že současná rada využije své poslední zasedání k co největšímu zvednutí sazeb, aby už nyní eliminovala mnohem opatrnější politiku svých nástupců.

„Čekám výraznější posun směrem vzhůru, ne však primárně proto, že zasedá staré složení bankovní rady, které by snad chtělo nastavit vyšší laťku, i když vyloučit to nelze. Jako hlavní důvod ale vidím zvýšení proinflačních rizik vzhledem k poslední prognóze ČNB,“ komentuje hlavní ekonom Patria Finance Jan Bureš.

Podle Tomáše Volfa ze společnosti Citfin jsou ve hře dva hlavní scénáře. Tím prvním je zvýšení sazeb o jeden procentní bod. „Trhy kalkulují s tím, že by ČNB mohla zvednout sazbu na 6,75 procenta. Tomu by napovídal především fakt, že pod taktovkou nového guvernéra Michla nebudou mít jestřábi na růžích ustláno a tendence a ochota bankovní rady pokračovat ve zvedání sazeb bude nižší,“ říká.

„Pokud by ČNB šla až na 7,25 procenta, jednalo by se o jasný signál trhům, že odhodlanost bojovat s inflací je velmi silná. Poslední zasedání ve starém složení bude chtít možná zvýšit sazbu ‚do foroty‘. Tento krok by zároveň uvolnil ruce právě novým členům rady, kteří se budou moci opřít o vyšší sazby a tlak na další zvedání nebude takový,“ říká analytik.

Naopak zvýšení sazeb o méně než jeden procentní bod vidí jako nereálné. „Pokud by k tomuto scénáři došlo, dalo by se to číst jako určité vítězství nového vedení bankovní rady a de facto jako její první rozhodnutí (i když ve starém složení). Pro trhy by to znamenalo negativní signál, že ochota ČNB řešit inflaci sazbami se podstatně vyčerpala,“ dodává Volf.