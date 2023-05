Uživatele datových schránek zaskočila zpráva o placené službě, o kterou nežádali

Důvodem, proč nezůstane uložené vše na stálo, je velký objem dat. „Vezměte si objem datových zpráv, i s poštovními datovými zprávami se to blíží miliardovým počtům. Ukládání by se hrozně prodražilo. Chápeme, že by to (stálé uchovávání zpráv – poznámka autora) bylo pro občana nebo koncovou osobu pohodlné, ale musíme také dbát na péči řádného hospodáře,“ vysvětluje Karolína Sieglová, mluvčí Digitální a informační agentury, která je správcem datových schránek.