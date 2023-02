Ministerstvo vnitra dostalo pokutu kvůli datovým schránkám

ÚOHS ale situaci vidí jinak. „Uvedená zákonná výjimka se však vztahuje jen na prostý provoz systému, nikoliv na jeho rozvoj. Česká pošta navíc není faktickým provozovatelem informačního systému, tím byla v období 2018–2023 společnost O2 IT Services, a to na základě smluv uzavřených s Českou poštou,“ uvedl úřad. To podle něj vyvrací exkluzivní vztah provozovatele k informačnímu systému, který je podmínkou k využití zmiňované podmínky.