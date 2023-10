Guvernér ČNB Michl: U sazeb jsou všechny možnosti otevřené

„Loni touto dobou totiž vláda poskytla příspěvek na výdaje na elektřinu, takzvaný úsporný tarif. Inflace koncem loňského roku byla nižší, než by byla bez tohoto zásahu, ale letos do konce roku by vlivem srovnávací základny měla být zase vyšší, než by byla bez tohoto zásahu vlády. Tento jev, který ovlivnil výpočet inflace, vymizí v lednu, na procesu dezinflace (zpomalování růstu cen) nic nemění,“ řekl Michl.