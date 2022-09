Konkurenční nevýhoda pro české firmy. Stát ztížil půjčování v zahraničí

Tuzemským bankám a velkým firmám se ztížil přístup k financování prostřednictvím eurových dluhopisů vydávaných v zahraničí. Zatímco ve většině zemí Evropské unie jsou úroky z těchto dluhopisů plně osvobozené od srážkové daně, v Česku je to od letošního roku výrazně složitější.

„Emitent jako plátce daně funguje coby prodloužená ruka státu, odpovědná za správný výběr daně. To se týká i uplatnění jakéhokoli daňového zvýhodnění,“ poznamenal Michal Dušek, daňový specialista z advokátní kanceláře Allen & Overy.

Pokud emitent doklady od držitelů dluhopisů nezíská, může stát doměřit daň jemu. Financování prostřednictvím eurových dluhopisů by se tak výrazně prodražilo. Pro firmy by to navíc podle odborníků znamenalo i reputační riziko. Bariéra je pro firmy natolik vážná, že několik velkých dluhopisových emisí plánovaných na letošní první pololetí se podle informací SZ Byznys nakonec vůbec neuskutečnilo.