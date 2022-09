Jako ČEZ. Miliardáři Tykač a Křetínský žádají od státu úvěry na burzu

„Věříme, že i ostatním subjektům na trhu bude zajištěn přístup k takové půjčce. Musíme zajistit likviditu na burze tím, že se tam zvýší obrat. Ale tomu musí v tuto chvíli pomoci státy. Jinak to skončí tím, že forwardové obchody (nákup energie na měsíce a roky dopředu, což obchodníkům dává jistotu do budoucna) budou odrážet spekulativní malé kontrakty,“ řekl pro Seznam Zprávy Křetínského manažer Feist.

Ten potvrdil, že jeho skupina i Sev.en Energy o půjčce aktuálně jednají. „Představovali jsme si, že by mělo jít o obdobný úvěr, jaký dostal ČEZ, za podobných podmínek. Věřím, že se domluvíme v řádu dní,“ upřesnil.

Jednání potvrdila mluvčí Tykačovy Sev.en Energy Sáričková-Benešová. „Sev.en podobně jako ostatní účastníci trhu s elektrickou energií v posledních měsících čelí dramatickému nárůstu částek, kterými je povinna zajistit své burzovní obchodování. Některé energetické firmy už tato situace zasáhla tak zásadním způsobem, že došlo k ohrožení tisíců spotřebitelů v Česku,“ říká. „Proto pokud stát nabízí možnost půjčky, jakou už dříve získala společnost ČEZ, i dalším účastníkům trhu, určitě ji využijeme,“ dodala mluvčí Sev.en.

Variantou by byl administrativní zásah a faktický konec volného trhu s energiemi, byť podle Feista jen dočasně, zhruba ve dvouletém horizontu. Náhradu ochromené burzy jiným modelem už dnes navrhuje část energetických expertů, například bývalý šéf ČEZ Jaroslav Míl. Podle něj by bylo výhodnější, kdyby elektřinu od ČEZu vykupoval na základě dlouhodobého kontraktu stát. Pro skupinu by podle něj byla výhodnější dlouhodobá stabilita než nefunkční burza, čeští spotřebitelé by zase měli levnější energii.