Krize Fair Creditu se stupňuje, první z „dcer“ zkrachovala

Městský soud v Praze vyhlásil insolvenční řízení s firmou Cepo Green3, která se ještě do minulého týdne jmenovala Fair Credit International. Insolvenční návrh na sebe podala samotná firma patřící do skupiny poskytovatele nebankovních půjček Fair Credit. Věřitelům dluží 685 milionů korun.

„Mateřská společnost Fair Credit Holding a společnost Concord Financial Holding měly zaručit dostatek finančních zdrojů pro to, aby dlužník mohl i přes ukončení podnikání dostát závazkům vůči svým věřitelům. Vzhledem k postupně narůstající krizi na trhu nejprve v důsledku pandemie Covid-19 a následně i v souvislosti s krizí na trhu způsobené válkou na Ukrajině a turbulentním vývojem na trzích s energiemi a fosilními palivy se však dlužník dostal do situace, kdy začalo být zřejmé, že nebude moci dostát všem svým závazkům,“ stojí v insolvenčním návrhu.