Banky sice zvedají úroky za vklady, na běžných účtech jsou ale pořád na nule

Na zvyšování základní úrokové sazby banky reagují většinou rychle. Ovšem jak u kterých produktů. Zatímco hypotéky a úvěry zdraží obvykle vzápětí, v opačném gardu, kde by si měli polepšit jejich zákazníci, to tak promptní není. Do zvedání úroků u termínovaných a spořicích účtů se banky nijak nehrnuly, i tady už se ale ledy pohnuly.