Akcie jdou nahoru. Využívají toho i fondy s vaším důchodem

Investoři se postupně vracejí k akciím a dluhopisům. Věří totiž, že inflace ve Spojených státech již dosáhla vrcholu a americká centrální banka (Fed) tak brzy zmírní tempo zvyšování sazeb, aby udržela největší světovou ekonomiku mimo recesi. Vyplývá to ze zprávy stratégů Bank of America.

Do globálních akciových fondů přiteklo v týdnu do 10. srpna 7,1 miliardy dolarů (přibližně 171,9 miliardy Kč), napsali stratégové s odkazem na data společnosti EPFR Global. Do amerických akcií pak přiteklo 11 miliard dolarů, což je nejvíce za posledních osm týdnů.

Fondy se zaměřením na růstové akcie, které jsou citlivé na úrokové sazby, zaznamenaly největší příliv peněz od prosince. Akcie finančního sektoru přitahovaly kapitál již druhý týden v řadě, což po 18 týdnech odlivu znamenalo zásadní obrat. Prostředky proudily i do globálních dluhopisů, a to ve výši 11,7 miliardy dolarů.

Přírůstky zaznamenaly zejména americké akcie s velkou i malou kapitalizací a hodnotové akcie. Mezi sektory zaznamenaly největší přílivy spotřebitelský sektor a technologie, zatímco největší odliv byl zaznamenán u materiálů.

Růst amerických akcií nabral v posledních dnech na tempu poté, co údaje o inflaci v USA ukázaly její mírné zpomalení. Meziroční tempo růstu spotřebitelských cen ve Spojených státech v červenci zpomalilo na 8,5 procenta z červnových 9,1 procenta. To vyvolalo debaty, že americký Fed by mohl zvolnit tempo svého nejagresivnějšího zpřísňování měnové politiky za poslední desetiletí.

Od března již Fed zvýšil hlavní úrokovou sazbu o 2,25 procentního bodu. Nyní ekonomové spekulují, že na svém zasedání v září banka nezvýší sazby o 0,75 procentního bodu, ale jen o 0,5.

Co je hodnotová a růstová akcie U akcií lze rozlišit dvě investiční strategie. Takzvané hodnotové investování si klade za cíl na základě veškerých dostupných údajů stanovit teoretickou nebo též vnitřní hodnotu akcie, tu porovnat s aktuální tržní hodnotou, rozhodnout, zda je akcie podhodnocena, či nadhodnocena, a podle toho ji nakoupit, či prodat. Naproti tomu růstovým investováním se rozumí investování do akcií, které podle současných analýz nejsou rentabilní (nedosahují zisku ani nevyplácejí dividendy), ale u nichž lze do budoucna počítat s vysokým růstovým potenciálem. Růstové investování se stalo hitem konce devadesátých let, kdy v souvislosti s enormním rozvojem komunikačních i průmyslových technologií spoléhali investoři na vysoký růst cen akcií technologických firem, k němuž však v budoucnu nedošlo. Zdroj: Peníze.cz

Akciový nádech

Hlavní akciový index S&P 500 roste pátým týdnem v řadě, a má tak nakročeno k nejdelší „vítězné“ sérii za více než půl roku. Od svého červnového minima si index připsal již více než 13 procent.

I přes tento pozitivní nádech však zůstává americká investiční banka již několik týdnů ve svém výhledu medvědí, tedy odhaduje další pokles indexu.

Stratégové banky upozornili, že může ještě nějakou dobu trvat, než inflace klesne zpět ke dvouprocentnímu cíli Fedu. Představitelé centrální banky navíc zdůraznili, že jejich boj s inflací nebude krátký, ale naopak, což může akcie dostat znovu pod tlak.

Stratégové Citigroup v minulých týdnech dodali, že růst akcií je také ohrožen vysoce optimistickými doporučeními různých analytiků.

V Evropě odliv

Podle zprávy Bank of America je opačná situace u akcií na evropském kontinentu, kde pokračoval odliv prostředků z akciových fondů již 26. týdnem a činil 4,8 miliardy dolarů.

Ačkoli se hlavní evropský index Stoxx Europe 600 odrazil od červnového minima, evropští stratégové banky uvedli, že růst pravděpodobně vyprchá, pokud nedojde k oživení hospodářského růstu.

Stratégové banky se domnívají, že růst evropských akcií v dohledné době pokračovat pravděpodobně nebude. Jako hlavní důvody uvádějí přísné úvěrové podmínky pro firmy a rizika související s válkou na Ukrajině.

Bank of America proto evropské akcie dále vidí negativně, přičemž hlavní index Stoxx Europe 600 do konce roku podle ní oslabí z aktuálních devíti procent až na 12 procent.

Výhodné nákupy na důchod

První pololetí roku bylo ve znamení horší ekonomické situace vlastně po celém světě, která zatím přetrvává. Postcovidové problémy následovala energetická krize, dvojciferná inflace a válka na Ukrajině. S globální situací jsou ale pevně spjaty penzijní fondy, které tak aktuálně vykazují pokles, jak vyplývá ze zprávy Asociace penzijních společností ČR (APS).

Nicméně podle APS je nyní vhodná doba k výhodným nákupům akcií a dluhopisů do penzijních portfolií. „Situace se obrátí a cena nyní výhodně nakoupených investičních titulů stoupne. A účastníci penzijka budou z takového postupu výrazně profitovat,“ stojí ve zprávě.

To potvrzuje i prezident Asociace penzijních společností ČR Aleš Poklop. „Vývoj na finančních trzích neustále sledujeme a reagujeme na něj tak, abychom dosáhli co možná nejvyššího zhodnocení penzijních úspor našich klientů. Dlouhodobost a pravidelnost penzijního spoření umí účastníky před výkyvy na finančních trzích ochránit. Růst úroků a výnosů dluhopisů jednoznačně přináší zvýšení potenciálu zhodnocení penzijních úspor v následujících letech,“ říká.

Dlouhodobý horizont

Hodnota účastnických fondů doplňkového penzijního spoření, stejně jako hodnota investičních fondů či jiných investičních nástrojů, může ale v krátkém období podléhat i výraznějším výkyvům.

„Tyto výkyvy, které nazýváme rizikem, jsou cenou, kterou kvůli vyšším výnosům podstupujeme. Důležité je, aby účastníci penzijka sledovali své zájmy v delším horizontu. Pravděpodobnost poklesu hodnoty akciového trhu během jednoho roku je větší než v horizontu pěti, či dokonce deseti let,“ potvrzuje Richard Siuda, člen představenstva Conseq penzijní společnosti.

Klienti s dynamickou strategií v účastnických fondech profitovali z přívětivého vývoje na finančních trzích téměř v celé éře nového penzijka, tedy od jeho vzniku v roce 2013. Do loňského roku vydělali i díky výrazným výnosům z let 2019 (18,9 procenta) a 2021 (16,8 procenta) v průměru 6,4 procenta. Ztráta z roku 2018 (-8,5 procenta) byla tedy v delším časovém horizontu odmazána a pravidlo „nepanikařit a neměnit plán v době propadu“ se potvrdilo.

S tím souhlasí i Martin Vašek, generální ředitel ČSOB Penzijní společnosti: „Letos dostaly akcie nejhorší pololetní vysvědčení za mnoho desítek let. Pravá neobvyklost situace je však ukryta ve faktu, že sledujeme pád takřka všech relevantních tříd aktiv. Investoři v Americe i v západní Evropě nyní prodělávají na akciích i dluhopisech.“

To je podle něj způsobeno především cenami komodit a inflací, což se přestalo líbit centrálním bankám, které zpřísňují měnovou politiku dlouho nevídaným tempem.