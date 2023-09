Benefit bez omezení: Příspěvek na penzi dostane vzpruhu

Společnosti se už nyní snaží přijít na to, jak budou řešit podporu zaměstnanců v okamžiku, kdy Parlamentem projde zastropování podpory benefitů. Vláda minulý týden upřesnila, že všechny dosud od daně osvobozené nepeněžní benefity budou napříště osvobozeny na straně zaměstnance ročně pouze do výše poloviny průměrné měsíční mzdy (20 162 Kč za zdaňovací období 2023).

Z paragrafovaného znění návrhu však vyšlo i to, že podpora penzijního spoření ze strany zaměstnavatele zůstane ve stejné výši jako dosud, protože součástí úsporného balíčku není. Příspěvek na důchod by tak měl být nadále pro firmy daňově uznatelným nákladem bez limitu a do výše 50 000 Kč ročně nepodléhat ani platbám sociálního a zdravotního pojištění.