Dvě třetiny Čechů už odepsaly hotovost. Nosí ji s sebou, ale nepoužívají

Češi se za posledních pět let při utrácení přehoupli z placení v hotovosti do bezhotovostního světa.

Narůstající obliba bezhotovostních plateb je vidět i na samotném počtu transakcí v obchodech a u bankomatů. Zatímco před pěti lety činil poměr výběrů u bankomatů ještě 14 procent všech transakcí, loni to bylo už jen šest procent. Vyplývá to ze statistik Sdružení pro bankovní karty, jež shromažďuje údaje o platebních kartách na trhu ČR.

Z údajů za rok 2022 ve srovnání s předchozími lety dále vyplývá, že roste počet míst, kde lze kartou platit. Zatímco v roce 2018 to bylo zhruba 620 tisíc míst, loni už 900 tisíc. Největší díl přitom připadá na platební terminály umístěné u obchodníků, jejichž počet loni přesáhl 300 tisíc.

„To je 29 terminálů na tisíc obyvatel. To je lepší než na Slovensku, kde to bylo zhruba 20 terminálů, ale je to horší, než činí evropský průměr, který činí 36 terminálů. Naší prioritou je posílit akceptační síť především v regionech tak, abychom dohnali evropský průměr,“ říká k porovnání tuzemských čísel s těmi zahraničními Marcel Gajdoš, generální ředitel společnosti Visa pro Česko, Maďarsko a Slovensko.