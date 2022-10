Hořké prvenství. Ceny elektřiny rostly z celé Evropské unie nejvíce v Česku

„Česko v prvním pololetí nezavedlo prakticky žádnou plošnou pomoc obyvatelstvu. Většina států reagovala dříve a velkoryseji, my začínáme přistupovat k velkým plošným opatřením teprve nyní. V prvním pololetí to byla cílená pomoc Úřadu práce, což se ale do statistiky ceny elektřiny nikterak nepromítlo,“ vysvětluje ředitel Asociace nezávislých dodavatelů energií Jiří Gavor.

„Ve srovnávacím období jsme byli my ti, kteří si užívali extrémně levných energií, což vycházelo z Německa. My vycházíme z toho, že v Česku zdražila nejvíce komoditní složka, to znamená silová cena elektřiny, a komoditní cena plynu – a to je to, co zvedá cenu nejvíc,“ tvrdí investor Michal Šnobr a dodává: „Zjednodušeně Česko si díky Německu a jeho energetické politice v minulé dekádě užívalo naprosté energetické nirvány, která neměla srovnání. Vezli jsme se na vlně přebytku energií v Německu. Teď jsme se dostali do úplně opačného extrému a právě růst komoditní složky dopadá na českého spotřebitele vůbec nejvíc v celé Evropě,“ myslí si Šnobr.