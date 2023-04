Němci míří k vyšší minimální mzdě. Odbory chtějí třikrát víc než v Česku

Německý ministr práce a sociálních věcí to řekl v rozhovoru, který otisklo dnešní vydání listu Bild am Sonntag. Zda a o kolik se minimální mzda zvýší, by mohlo být jasno do konce června, kdy má předložit svůj návrh vládní komise, která se navýšením minimální mzdy zabývá, píše agentura DPA.